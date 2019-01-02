Çin Zulmünü Protesto İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Grup Ankara'ya Ulaştı

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Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek

Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı