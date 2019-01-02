Çin Zulmünü Protesto İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Grup Ankara'ya Ulaştı
1 saat önce
Çin zulmünü protesto için İstanbul'dan yola çıkan grup Ankara'ya ulaştıANKARA - Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen Doğu Türkistanlılar Ankara'nın Kızılcahamam İlçesine ulaştı.
Çin
zulmünü protesto için İstanbul
'dan yola çıkan grup Ankara
'ya ulaştı
ANKARA - Çin'in Uygur
Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen Doğu Türkistanlılar Ankara'nın Kızılcahamam
İlçesine ulaştı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
, Doğu Türkistanlı grubu makamında ağırladı.
Belediye Başkanı Muhittin Güney, Yürüyüşünüz davanız kutlu olsun diyerek bu kutlu yürüyüşün neticelerinin güzel ve hayırlı olmasını temenni etti.
Grup başkanı Muhammet Emin
Yiğitoğlu, Tüm dünyada ve Türkiye
'de Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için yürüdüklerini söyleyerek kendilerini makamında ağırlayan Belediye Başkan Muhittin Güney'e teşekkür etti.
Grup başkanı Muhammet Emin Yiğitoğlu Başkanımıza Doğu Türkistan Bayrağı ve kitap hediye etti. Karşılığında Belediye Başkanı Muhittin Güney, Grup başkanı Muhammet Emin Yiğitoğlu'na kendi yazdığı kitabı hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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