Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı - Son Dakika

Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı

16.10.2020 15:38
Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı, System.String[]

16 Ekim Dünya Gıda Gününü tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmak ve vatandaşları sağlıklı gıdalarla buluşturmak adına çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

16 Ekim Dünya Gıda Gününü tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmak ve vatandaşları sağlıklı gıdalarla buluşturmak adına çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İyi tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir ve güvenilir gıda üretiminin sağlandığı, tüm insanların sağlıklı ve yeterli çeşitlilikte gıdaya ulaşabildiği bir dünya temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Gününü tebrik ediyorum" dedi.

"Yeşil gıda seracılıkla tarım hizmetlerine farklı bir bakış açısı kazandırdık"

Başkan Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olan Yeşil Gıda Seracılık Projesi çatısı altında yürüttükleri tarım projeleriyle, toplumda farkındalık oluşturduklarından bahsetti.

"Sağlıklı gıda, sağlıklı yaşamın anahtarıdır"

Malatya ve Yeşilyurt'un tarım arazilerini doğru ve planlı yatırımlarla daha verimli hale getirmek adına çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Çınar, "16 Ekim Dünya Gıda Günümüzü öncelikle tebrik ediyorum ve kutluyorum. Özellikle dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla doğal ürünlerin insan hayatı için ne kadar önemli olduğu bilim adamları tarafından çok net ifade edilmektedir. Bu açıdan bakılacak olursa Dünya Gıda Gününün ne kadar yerinde ve doğru olduğu bir kez daha ön plana çıkmıştır. Dinamik, sağlıklı ve güçlü bir bünye için yerli ürünlere daha fazla ilgi göstermemiz gerekmektedir. Sofralarımızda yaş ve kuru olarak sağlıklı, temiz ve organik ürünlerin mutlaka yer alması gerekmektedir. Her öğünde mutlaka doğal ürünler tüketmek bağışıklık sistemimizin daha da güçlenmesine sebep olacaktır. Sağlıklı gıda sağlıklı yaşamın anahtarıdır " şeklinde konuştu.

"Tarım belediyeciliğinde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz"

İyi Tarım Uygulamalarını dikkat çekici projelerle desteklediklerini belirten Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kentimizin ve ilçemizin hem verimli topraklarını yerli ekonomiye katkı sunacak düzeye ulaştırmak hem de çiftçilerimizi yerli üretime daha fazla teşvik etmek adına öncelikle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk ardından seçim vaatlerimizden olan Yeşil Gıda Seracılık projemizi başlatarak domates, marul, salatalık, çilek, patlıcan ve bakliyat üretimine hız verdik. Sera alanımızda hasadını yaptığımız doğal ürünlerden hazırladığımız kurutmalarımız ve salçalarımızı hem Yöresel Ürünler Pazarımız ve Yeşil Gıda Marketlerimizde satışını yaparken, ayrıca ilçemizin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerimizdeki menülerimizde değerlendiriyoruz. Bununla birlikte Cumhuriyet Örnekköy'de kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda bakliyat üretimlerimizin ekimi, bakımı ve sulamasını Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde başarıyla uygulamaktayız. İlçemizin farklı bölgelerinde tarım işiyle uğraşan çiftçilerimizin daha fazla üretim yapmaları adına onların yanında yer alıyoruz, fide veriyoruz, teknik ekipman desteği sağlıyoruz. Farklı illerden temin ettiğimiz ata tohumlarımızı temiz ve güzel alanlarda yetiştirip yeni sezon hazırlıklarımıza da ayrıca devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırdık. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılıp ülke genelinde başarıyla devam eden İyi Tarım Uygulamalarını, Yeşil Gıda Seracılık, Yöresel Ürünler Pazarı ve Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda ki çalışmalarımız başta olmak üzere çiftçilere ücretsiz dağıttığımız 100 bin adet fidelerimizle destekliyoruz. Yeşilyurt'umuz inşallah bu ve benzeri diğer projelerimizle en yakın zamanda tarım belediyeciliğinde ismini duyuracak ve marka olacaktır. Her şey daha sağlıklı ve güzel bir gelecek için" diye konuştu. - MALATYA

Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı
Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı
Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, 16 ekim, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutladı - Son Dakika

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