Bilecik'in Bayırköy Beldesinde yol kenarında bulunan çınar ağacı alev alev yandı.



Edinilen bilgiye göre, Bayırköy'de TCDD ana hat yolu üzerinde bulunan bir çınar ağacı henüz sebebi belirlenmeyen bir nedenden alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Bayırköy Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi yaptı. Orman ve jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına devam ederken alevler kontrol altına alındı.



Çınar ağacının nasıl yandığı araştırılıyor. - BİLECİK