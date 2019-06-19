Son Dakika Haberleri: Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
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Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

İZMİT kent merkezindeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmurda bir otomobilin üzerine devrildi.

Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı, System.String[]
İZMİT kent merkezindeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmurda bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda, kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı.
Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş yolunda bulunan çınar ağacı, şiddetli yağmur nedeniyle devrildi. Hasret Özübey'in içerisinde olduğu 41 AAE 444 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağacın dalları, kaldırımda yürüyen Dilek Erkol'un ayaklarından yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak, yardım istedi. Sağlık ekipleri, genç kadını, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobiliyle ağacın altında kalan ve yaralanmayan Hasret Özübey, "Çınar ağacının altında durmuştum. Kapıyı açmama fırsat kalmadan büyük bir gürültüyle ağacın devrildiğini gördüm. Ağaç otomobilin arka tarafına doğru devrildi. Kendimi can havliyle otomobilden dışarı attım. Otomobilden sağ çıkabildim" dedi. Olayın ardından ulaşıma kapanan yolu açmak için Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, ağacı parçalara ayırarak, kaldırmak için çalışma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Caddesi, Çınar, Güncel
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