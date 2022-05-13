ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI - Son Dakika
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ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI

13.05.2022 09:41

İZMİT'te 12'nci kez düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, asırlık çınarlara 5 bin kitap asıldı.

İZMİT'te 12'nci kez düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, asırlık çınarlara 5 bin kitap asıldı. Dakikalar içinde toplanan kitaplar için bazı kitapseverler ağaca tırmandı, bazıları da zıplayarak hedefine ulaştı.

İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın kapıları, bu yıl 12'nci kez açılacak. İzmit Cumhuriyet Bulvarı'ndaki dev çınar ağaçlarına, 14-22 Mayıs'ta düzenlenecek fuar kapsamında, itfaiye ekiplerince 5 bin kitap asıldı. İşe ya da okula gidenler, sabah saatlerinde beğendikleri kitapları ağaçlardan topladı. 5 bin kitap, dakikalar içinde ağaç dallarından indirildi. Bazı kitapseverler, yükseklere asılan kitapları ağaçlara tırmanarak aldı, bazıları ise zıplayarak ulaştı.

'ÇINAR AĞAÇLARI KİTAP AÇTI'

Kitap toplama heyecanını 2 yıl sonra yeniden yaşadıklarını belirten Meral Çalıkoğlu, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamamıştı, heyecanla bekliyorduk. O yüzden bu sabah çok mutluyuz. Bu sene de çınar ağaçları kitap açtı. Çok güzel bir şey, sabah bu heyecanı yaşamayı çok seviyorum. Kitap okurlarının da beni anlayacağına eminim. Jack London'un Beyaz Diş kitabını aldım ve çocuklarıma da Sait Faik Abasıyanık'ın kitabını aldım" dedi.

İşe gittiği sırada ağaçlardaki kitaplarla karşılaştığını anlatan Bilgin Sevinç de "Pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bu sene de işe giderken denk geldim. Fuara çok güzel şairler, yazarlar geliyor. Saat 7 gibi buradaydım. Ağaçların çiçek açtığını gördüm ama çiçek değil kitapmış. Hoşuma giden bir yazarın kitabını aldım. Kısmetliyim bugün" diye konuştu.

Öte yandan Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 350 yayınevi, 40 sahaf, 70 sivil toplum kuruluşu ve 380 yazar yer alacak.

ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI
ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇINAR AĞAÇLARINA ASILAN 5 BİN KİTAP, DAKİKALAR İÇİNDE TOPLANDI - Son Dakika
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