Çınar Ailesi'nin evlat acısı
6 saat önce
Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar'ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar'ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar'ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar'ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi Erzurum'a getirilen Berat Çınar'ın cenazesi Hacı Ahmet Baba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM
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