Son Dakika Haberleri: Çınar Ailesi'nin evlat acısı
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Çınar Ailesi'nin evlat acısı

6 saat önce

Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar'ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar'ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çınar Ailesi'nin evlat acısı, System.String[]

Erzurum Barosu Avukatlarından Abbas Çınar'ın oğlu, Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar ve MHP Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şimşek Akpınar'ın yeğeni 28 yaşındaki Bilgisayar Mühendisi Berat Çınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Cenazesi Erzurum'a getirilen Berat Çınar'ın cenazesi Hacı Ahmet Baba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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