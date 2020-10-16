Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi

16.10.2020 13:42
Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde ders çalışan gençlerle sohbet eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, " Hayatınızın her anında cesaretli ve kararlı olun, kendinizi sürekli geliştirin, dünyadaki yenilikleri takip edip, vatana ve millete...

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde ders çalışan gençlerle sohbet eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, " Hayatınızın her anında cesaretli ve kararlı olun, kendinizi sürekli geliştirin, dünyadaki yenilikleri takip edip, vatana ve millete faydalı işler yapan bireyler olmaya gayret edin. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yanınızdayız" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda gençlerin talep ve önerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin düşünlerinin ve önerilerinin yeni hizmetlere ışık tutacağını söyledi.

"Eğitim yatırımlarına her zaman öncelik tanıyoruz"

Gençleri daha okuma ve kitapla buluşturmakla adına eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta Millet Kıraathanelerinin sayısını 8'e çıkardıklarını, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitim ve kültürel hizmetlerde ki vizyonlarını iyi bir düzeye ulaştırdıklarını aktardı.

"Kitapseverlerin yoğun ilgisi, yeni yatırım alanlarının kapısını aralıyor"

Hizmete sundukları eğitim merkezlerindeki doluluk oranının yüksek olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Çınar, "Malatya'nın çok önemli bir değeri olan, edebiyatçı ve yazar rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun adını verdiğimiz Bilgi Evimizde ki hizmetlerden faydalanan gençlerimizle bir araya gelip, sohbet etmek yeni yapacağımız hizmetler için bize güç ve dinamiklilik katmıştır. Eğitim merkezlerimizi sahiplenen, ders çalışıp kitap okuyarak kendilerini geliştirme noktasında çaba sarf eden gençlerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Her yaştan vatandaşımızın eğitim merkezlerimize yoğun bir teveccüh göstermesi nedeniyle bizlerde yatırım alanlarımızın sayısını artırmaktayız. Gençlerin eğitimine çok büyük önem veren bir belediye olarak, gençlerimizle aramızdaki iletişim kapılarını sürekli açık tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi takip edin, okuyun, araştırın ve özverili olun"

Gençlere aile ve meslek hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Çınar, " Gençlerimizin hem meslek hem de aile hayatlarının doğru, düzenli ve güzel olabilmesi adına erken yaşlarda okumaya ve araştırmaya yönlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bizim gençlerimizden isteğimiz; kendilerini geliştirmeleri, dünyayı takip etmeleri, teknolojik yeniliklerden uzak kalmamaları ve kendilerinde var olan yeteneklerini gün yüzüne çıkartacak özveriyi ve sabrı göstermeleridir. Bizler toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi gençlerimizin de düşünce ve önerilerine değer veriyoruz, sizlerin tespitleri ve istekleri yeni yatırımların kapısını aralayacaktır. Kendine inanıp güvenen, cesaretli ve kararlı olan, ilim, irfan ve bilim alanında sürekli araştırmalar yapıp kendisini sürekli geliştiren gençlere daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Disiplinli, özverili ve sabırlı olursanız hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çünkü bizler dünyaya medeniyeti yayan, adalet ve hürriyet üzerine bir hayat tarzını benimseyen, cesaretli ve kararlı bir ecdadın torunlarıyız. Bu gerçeği sürekli ön planda tutup, üzerimizdeki sorumluluklara göre hareket etmeliyiz. Bizler, sizler ve bu toplumda yaşayan herkesin, yılmadan, yorulmadan çalışması ve daha fazla üretmesi gereken bir dönemdeyiz. Geleceğimize şekil verecek, ülkemizin kalkınma sürecini devam ettirecek olan gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız sizlerin edebiyatta, bilimde, matematikte, fizikte, kimyada, teknoloji alanlarında yetişmenizi sağlamak ve geleceğe hazırlamaktır. Yüksek İnşaat Mühendisiyim, hemşerilerimizin duaları, destekleri ve oylarıyla Yeşilyurt gibi çok değerli bir ilçenin Belediye Başkanlığını yapıyorum. Ancak okumaktan ve araştırmaktan asla uzaklaşmadım, insan kendini sürekli geliştirmelidir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsınız. Bilgili ve okuyan insan her zaman saygı duyulur ve ülkesine faydalı alanlarda hizmet eder. Gençlerimizin de bu anlamda ki gayretleri ve çabalarını gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen sohbette gençlerin tüm sorularına yanıt verdikten sonra günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. - MALATYA

Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi
Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi
Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

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