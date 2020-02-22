Çınar Boru A.Ş. personelini Umre'ye gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çınar Boru A.Ş. personelini Umre'ye gönderdi - Son Dakika

Çınar Boru A.Ş. personelini Umre'ye gönderdi

16 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. çalışan personelini 9. kez Umre'ye gönderdi.

Çınar Boru A.Ş. personelini Umre'ye gönderdi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. çalışan personelini 9. kez Umre'ye gönderdi.


Kdz. Ereğli ilçesinde 1980 yılında Abdurrahman Çınar tarafından kurulan, Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde boru profil üretimi ve Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde Çelik Servis Merkezi olarak faaliyet gösteren Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. 9 yıldır sürdürdüğü personeli Umre'ye gönderme etkinliğini bu yılda sürdürdü. Bu yıl Umre'ye gidecek olan personel ve eşleri ile beraber 40 kişilik umre kafilesini Kdz. Ereğli Eski Terminal Alanı'nda dualar eşliğinde Umre'ye gönderildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı ve Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Abdülkadir Çınar bugün uğurladıkları personelle birlikte toplamda 400 çalışanını Umre'ye göndermiş olacaklarını belirtti. Çınar Umre yolculuğuna çıkan personeline bu ziyaretin hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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