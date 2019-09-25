Son Dakika Haberleri: Çınar Caddesi'nde asfalt çalışması
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Çınar Caddesi'nde asfalt çalışması

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde bulunan Çınar Caddesi'nin eskiyen asfaltının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Çınar Caddesi'nde asfalt çalışması, System.String[]

Asfaltlama çalışmaları kapsamında caddeye 620 ton asfalt dökülecek.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki eskiyen ve bozulan yollardaki asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce Koğukçınar Mahallesi'nde 1 cadde ve 8 sokağı freze makinesi ile kazıyarak asfaltlayan belediye ekipleri, şimdi de mahallenin en önemli ulaşım aksı Çınar Caddesi'nin asfaltlanması için de çalışma başlattı. Freze makinesi ile kazıma işlemleri tamamlanan caddenin yenilenmesi için 620 ton asfalt serimi yapılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte yürütülen asfalt yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak ulaşım alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, " Fen İşleri Müdürlüğü'müzün 32 noktada şantiyesi var. Kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Çınar Caddesi üzerinde eski dönemlerde yama ve tamir çalışmaları yapılmış bu da yolları kötü hale getirmiş. Burası araç trafiğinin yoğun olduğu bir cadde. Yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel olmasını arzu ediyoruz. Hizmetlerimizin mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:29 Kaynak: Bültenler
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