Çınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları yalnız bırakmadı.

Kaymakam Büyüknalçacı, temsili olarak makamını 5. sınıf öğrencisi Yeşim Kaya'ya bıraktı.

Evinden makam aracıyla alınan Kaya'yı, Kaymakamlık kapısında Büyüknalçacı, çiçekle karşıladı.

Makam koltuğuna oturan Kaya, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, ilgili birimlere salgın denetimleri ve uzaktan eğitim olanaklarıyla ilgili talimatlar verdi.

Büyüknalçacı, daha sonra Kaymakamlık önüne gelen çocuklarla vakit geçirdi.

Salgın nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında etkinliklerle kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları yalnız bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Büyüknalçacı, tüm çocukların gününü kutladı.