Çınar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga: 8 gözaltı - Son Dakika

Çınar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga: 8 gözaltı

Çınar Devlet Hastanesi Kavganın yaşandığı mahalle ve güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği akraba 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çınar Devlet Hastanesi

Kavganın yaşandığı mahalle ve güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği akraba 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çınar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga: 8 gözaltı

Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çınar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga: 8 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika

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