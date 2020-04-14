Çınar'da bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Cadden araçların çıkışına izin verilmesi Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde işlek olan bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Caddenin giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılması

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