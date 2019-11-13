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Çınar'da büyükbaş hayvan hırsızlığı

6 saat önce

Çınar ilçesinde bir bahçeden 12 büyükbaş hayvan çalındı.

Çınar'da büyükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Çınar ilçesinde bir bahçeden 12 büyükbaş hayvan çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alan Gümüştaş Mahallesinde Ramazan Doğan'a ait bahçeden dün gece 12 büyükbaş hayvan çalındı.


Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Ramazan Doğan, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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