Son Dakika Haberleri: Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi
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Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi

6 saat önce

Çınar ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.

Çınar ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar'dan Diyarbakır'a giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 01 SZ 888 plakalı kamyon Üçyol mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücüsünün yaralanmadığı kazada kamyondaki pamuk çiğitleri yola döküldü.

Çiğitler iş makisi yardımıyla topladığı yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi

Diyarbakır, Üçyol, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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