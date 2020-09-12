Çınar'da evi yanan aile, yardım bekliyor - Son Dakika

Çınar'da evi yanan aile, yardım bekliyor

Çınar ilçesinde evi yanan aile destek bekliyor.

Çınar ilçesinde evi yanan aile destek bekliyor. İlçede Yeni Mahalle Güzelses Sokak'ta oturan Ağaoğlu ailesinin evinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Mağdur olan aile, yardım elini bekliyor. Yanan evi ücretsiz veren ev sahibi Yeni Mahalle Muhtarı Ercan Çelik, "Ağaoğlu ailesinin 2 çocuğu var. Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evin eşyalarının büyük kısmı zarar gördü. Mağdur bir aile. İmkanları yok. Hayırseverlerden aileye uzatılacak bir yardım eli bekliyoruz." dedi.

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