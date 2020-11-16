Çınar'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Çınar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sürendal Mahallesinde aralarında önceden husumet bulunan iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan M.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.