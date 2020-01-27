Çınar'da işkence edilerek öldürülen çocuk - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çınar'da işkence edilerek öldürülen çocuk - Son Dakika

Çınar'da işkence edilerek öldürülen çocuk

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çınar'da işkence edilerek öldürülen çocuk, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan halanın sorgusuna devam ediliyor.


Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar'a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.'nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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