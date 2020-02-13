Çınar'da kar nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.



Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR