Çınar'da masa tenisi turnuvası - Son Dakika
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Çınar'da masa tenisi turnuvası

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için masa tenisi turnuvası başladı.

Çınar'da masa tenisi turnuvası, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için masa tenisi turnuvası başladı.


Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Dün başlayan ve 10 gün sürecek olan turnuvanın sonunda dereceye girenlere kupa ve hediye çeki verileceği kaydedildi. Turnuvaya katılan Ahmet Gümüşçü, gençlerin yanında olmak için turnuvada yer aldığını söyledi. Bu gibi etkinliklerin gençleri olumsuz davranışlardan koruyacağını ifade eden Gümüşçü, ilçedeki gençleri turnuvaya davet etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:49 Kaynak: İHA
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