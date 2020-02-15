Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.


Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan turnuva sona erdi. Turnuvada rakiplerini yenen Ahmet Hamdi Gümüşçü 1'inci oldu.


Turnuvada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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