Son Dakika › Spor › Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor
Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan turnuva sona erdi. Turnuvada rakiplerini yenen Ahmet Hamdi Gümüşçü 1'inci oldu.
Turnuvada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi yönetenler olarak futbolda tarafsızlığımızı korumalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür