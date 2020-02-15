Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi

Turnuvada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DİYARBAKIR

Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan turnuva sona erdi. Turnuvada rakiplerini yenen Ahmet Hamdi Gümüşçü 1'inci oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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