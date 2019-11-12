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Çınar'da "Mevlid-i Nebi" programı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.

Çınar'da

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.

Çınar Müftülüğü konferans salonunda "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çınar müftüsü Abdulhamit Turgut, yaptığı konuşmada, bu haftada Hz. Muhammed'in rehberliğini, örnek kişiliğini anmayı, anlamayı ve gönül coğrafyasına anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Diyarbakır müftülüğü vaizi Muhammed Tayyip Elçi ise cahiliye döneminde insanların ailede ve sosyal hayatta insanlığa sığmayacak kötü adetler edindiğini bildirdi.

O dönemde bugün olduğu gibi kumar, içki, fuhuş, zulüm, faiz, tefecilik, hırsızlık, eşkıyalık gibi kabilecilik ve ırkçılık gibi her türlü hastalık insanları kasıp kavurduğunu aktaran Elçi şunları kaydetti:

"Aile hayatına, kadın meselesine, kadınlara bakışı da baktığımızda kadınlar, kızlar insan yerine konulmuyordu. Kadın bir meta gibi alınıp, satılan bir mal olarak telakki ediliyor. Kişiye babasından miras şeklinde kalabiliyordu. Öz kızlarını kendi elleri ile diri diri toprağa gömecek kadar çok çirkef bir aile yapısı oluşmuştu."

Sinevizyon gösteriminin ardından, programda ilahiler seslendirildi.

Programa Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Çınar Belediye Başkanı Bedri Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Arzu ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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