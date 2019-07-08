Son Dakika Haberleri: Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
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Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 1'i hamile kadın 3 kişi yaralandı.

Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 1'i hamile kadın 3 kişi yaralandı.
Öğlen saatlerinden meydana gelen kazada Mahir Tarih'in kullandığı 33 ALR 69 plakalı otomobil, eski Derik yolunda kontrolden çıkararak, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mahir Tarih ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen hamile kadın ve çocuk yaralandı. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Çınar, Güncel
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