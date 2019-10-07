Son Dakika Haberleri: Çınar'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Çınar'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Çınar'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Çınar'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:25 Kaynak: AA
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