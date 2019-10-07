Çınar'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:25 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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