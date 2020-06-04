Çınar'da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı - Son Dakika

Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde yaban domuzları, nohut tarlasına girdi. Çevrede bulunan çobanlar tarafından fark edilen domuz, vatandaşların bağırması üzerine su kanalına atlayarak tarladan uzaklaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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