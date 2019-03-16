Son Dakika Haberleri: Çınar'da Yaban Domuzu Köye İndi

Çınar'da Yaban Domuzu Köye İndi

34 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe köyüne inen yaban domuzu, köylüler tarafından görüntülendi.

Çınar'da Yaban Domuzu Köye İndi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe köyüne inen yaban domuzu, köylüler tarafından görüntülendi.

Çınar ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan İncirtepe köyüne inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı. Domuzu fark eden köylüler, cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzunun, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çınar, Güncel
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