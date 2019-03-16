Çınar'da Yaban Domuzu Köye İndi
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe köyüne inen yaban domuzu, köylüler tarafından görüntülendi.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı İncirtepe köyüne inen yaban domuzu, köylüler tarafından görüntülendi.
Çınar ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan İncirtepe köyüne inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı. Domuzu fark eden köylüler, cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzunun, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:00 Kaynak: DHA
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