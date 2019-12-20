Çınar'daki futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Çınar'daki futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Çınar'daki futbol turnuvası sona erdi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kamu kurum ve mahalle takımları arasında düzenlenen lig usulü futbol turnuvası sona erdi.

Çınar'daki futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kamu kurum ve mahalle takımları arasında düzenlenen lig usulü futbol turnuvası sona erdi.


Çınar İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen lig usulü futbol turnuvası tamamlandı. Lig usulü gerçekleşen müsabakalarda Karacadağspor birinciliği elde etti. Çınar İlçe Stadyumu'nda düzenlenen kupa törenine Kaymakam Selami Kaya, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş adamları ve davetliler katıldı. Lig usulü tamamlanan turnuvada birinci olan Karacadağspor, ikinci olan Halıörenspor ve üçüncü olan Çınar Gündemspor'a kupaları verildi.


Kaymakam Kaya, etkinliği organize eden Yakup Ermiş'e teşekkür plaketi takdim etti.


Program dereceye giren takımlara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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