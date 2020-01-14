Çınar'daki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çınar'daki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Çınar'daki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kazaya karışan aracın çarpıp savurduğu yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çınar'daki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolda yürüdüğü sırada kazaya karışan aracın çarpıp savurduğu yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza, Çınar ilçe merkezinde bulunan belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LJ 6835 plakalı transit, önünde seyreden 34 HN 4411 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, yolda yürüyen Mustafa Erdoğan'a (68) çarptı. Trafik levhası ile araç arasında kalan Erdoğan, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
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