Çınar'dan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TBMM'nin açılışının 100'incü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çınar yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyete giden yolun çizildiği 23 Nisan'ın esaret altına alınmak istenen bir milletin bağımsızlık adına attığı tarihi adımlardan birisi olduğunu belirterek, "Milli egemenliği tesis eden ilk meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur" dedi.



Bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu coşkunun evlerden kutlanacağını anımsatan Çınar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bizler hayatımızın her evresinde, nerede olursak olalım, her türlü şart ve durumda ülkemizin ve milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahip olan zaman dilimlerini aynı heyecan ve aşkla yaşamasını bilen kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Çocuklarımız, 100'ncü yılını büyük bir gurur ve onurla kutladığımız TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde her zaman olduğu gibi farklı duygular içerisinde geçireceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu da anımsatan Çınar, "Her ne kadar çocuklarımız bu dönemde bir arada olamasalar da aynı duygular ve düşüncelerle aynı heyecanı birlikte yaşayacaklardır. Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'ncü kuruluş yıldönümü olan bugün, milletimizin tarihinin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihte yerini almıştır. Çocuklar bizim geleceğimiz ve her şeyimizdir. Bizlerin yerini alacak olan çocuklarımız kentleri, ülkeleri, dünyayı yöneteceklerdir. Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanabilir bir dünya, bugünün çocukları tarafından kurulacak. Bizlerden aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklarına ve bizim yapamadıklarımızı hayata geçireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA