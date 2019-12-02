Çınar'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, engellilerin dışlanmaması gerektiğini belirtti.



'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 Aralık gününün engelli vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi açısından yapılması gerekenlerin dünya çapında gündem oluşturması bakımından oldukça önem arz ettiğini ifade etti. Çınar, "Hayata, engelleri ile tutunmaya çalışan bütün kardeşlerimizin yanında olup, onların daha kaliteli ve daha yüksek standartlarda bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin görevi, hepimizin vicdanıdır. Çağdaş ve gelişmiş bir toplum olmanın temel unsurlarından biri de, engellilerin toplumsal yaşama dahil olmalarıdır. Unutulmamalıdır ki bir toplumun engellilerinin iş ve sosyal hayata katılma oranı o toplumun olgunluk seviyesini belirler. Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan düzenlemelerle eğitim hizmetlerinden sağlık, bakım ve istihdam olanakları gibi pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atılarak, büyük ve güçlü Türkiye'miz her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkandan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Onların yardıma değil sevgiye ihtiyaçları olduğunu düşünerekten, onlara sevgiyle kucak açılıp şefkat gösterilmelidir. Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum" dedi. - MALATYA