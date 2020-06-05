Çınar'dan çevre vurgusu - Son Dakika

Çınar'dan çevre vurgusu

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çınar yayımladığı kutlama mesajında, "Havasından suyuna, ağacından çiçeğine kadar hayatımızı birlikte sürdürdüğümüz çevremiz, sağlıklı ve kaliteli bir hayat için vazgeçilmezimizdir. Çevreci ve doğaya saygılı bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve ilçe genelinde başarıyla devam eden projelerimizle ortaya koymaktayız" dedi.

"Sağlıklı, temiz ve güzel bir dünya için hep birlikte hareket edelim"

Sağlıklı, temiz ve güzel bir dünya için herkesin el birliğiyle mücadele etmesi, daha duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyayı kasıp kavuran, binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin toplum ve insan hayatını tehdit etmesini temiz, sağlıklı ve güzel bir çevre ile engelleyebiliriz. Kirletilmemiş ve bozulmamış bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakabilmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Yaşadığımız dünya, maalesef doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevreye verilen zarar nedeniyle büyük zarar görüyor. Küresel ısınma, kuraklık, biyolojik çeşitliliğin azalması, değişen tüketim alışkanlıkları gibi ciddi sorunlar nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olan doğamızı el birliği ile korumalı, kaynaklarımızı ise sınırsız görmemeliyiz. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Çevre hizmetlerinde Yeşilyurt İlçesinin marka ve örnek hizmetlere kavuştuğunu ifade eden Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar her alanda hizmet standardını yükselterek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken, en büyük hassasiyetimiz insan ve toplum sağlığını korumak, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak olmuştur. 6 yıl içerisinde hizmete sunduğumuz yatırım alanları ve insanlı odaklı sosyal sorumluluk projelerimizle Yeşilyurt'umuzun ismini ülke çapında duyurduk. Bölgemizin teknik donanımı ve alt yapısıyla en büyük ve en modern Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini Yeşilyurt'umuza kazandırarak bu alanda büyük bir başarının altına imza attık. Doğaya ve çevreye zarar veren atıkları toplayarak gerekli işlemlerden sonra bertaraf ediyoruz. Bu uygulamalar neticesinde hem ekonomiye hem de çevremize değer katıyoruz. Bunun yanı sıra Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, 'Kalemmatik', 'Florasanlar Atık Kutularına' ve 'Yok Artık' projelerimizle, Geri Dönüşüm Sepetlerimizle, Okullardaki Eğitim Programlarımız ve atık pil toplama faaliyetlerimizle toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza atmaktayız. Ülke çapında da büyük yankı uyandıran, birçok yerel yönetimin örnek alınıp uyguladığı bu ve benzeri çevre hizmetlerimiz bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başarıyla devam eden 'Sıfır Atık' projelerini en fazla sahiplenen ve destekleyen yerel bir yönetimiz. '1.Sınıf Atık Getirme Merkezi' ve ' Mobil Geri Dönüşüm' projelerimizden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı' ödülüne layık görülüp, 1.359 belediye arasında ilk 5'e girmek, çevreye olan saygımızın doğal bir sonucudur. Çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçemiz genelinde yaptığımız düzenli ve sistemli çalışmalarımız, kurum içerisinde ki uygulamalar çerçevesinde 'Sıfır Atık' belgesini alan ilk belediyeler arasında yer almaktayız. Kurumsal yönetim mekanizmamızda çevre hizmetlerimizin boyutunu geliştirmek, hizmet alanlarını daha planlı ve sistemik bir boyutta yönetmek adına Sıfır Atık Müdürlüğünü kurarak bu alanda da bir ilki başardık. Kamu ve kurumlarımızda, evlerimizde, işyerlerimizde, sitelerimizde ve okullarımızda ki atıkları yerinde toplayarak Ambalaj Atığı tesislerimizde iş yükünü de bu şekilde hafifletmiş olacağız. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde toplum bilincinin geliştirilmesi, duyarlılığın artırılması ve farkındalık sağlanması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sağlıklı hayatın temiz bir çevreden geçtiği gerçeğini göz önünde bulundurarak ilçemizin her noktasında 7/24 temizlik hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Korona virüs salgının yayılım hızını durdurmak adına ilçemizin her noktasında dezenfektan çalışmalarını titizlikle yapmaktayız. İlçemizin farklı bölgelerinde yılın belli dönemlerinde modern, yeşilin bol olduğu, farklı ağaç türleriyle güzelleştirdiğimiz yeni park alanlarını kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki yeşil alan miktarını artırmak adına yeşil alanlarımızın ve ağaçlarımızın sayısını artırmaktayız. Yenilenebilir enerjide öncü olmak adına ilçemizin farklı bölgelerinde güneş enerji santralleri kurarak ihtiyacımız olan enerjiyi, doğaya ve ülke ekonomisine zarar vermeden elde etmiş oluyoruz. Bizler, temiz çevrenin bize atalarımızdan miras olarak kalmış olmasından ziyade, gelecek nesillere emanetimiz olması gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Yeşilyurt'umuz her alanda olduğu gibi çevre alanında da artık rüştünü ispatlamış, kendini diğer bölgelere göre bir adım önde tutmayı başaran temiz, sağlıklı ve mutlu bir ilçedir. Çevre hassasiyeti olan yatırımlarımıza yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kendi hayatımızı kendi ellerimizle tehlikeye atmamak adına çevremizi korumalı, sahip çıkmalı, temiz tutmalıyız. Çevrenin korunmasının asıl olarak yaşamı ve geleceği korumak olduğunu çok iyi biliyor ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle kentimizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, oksijeni, mavisi ve yeşili bol günler diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar'dan çevre vurgusu - Son Dakika

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