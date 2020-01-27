Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika

Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların da desteği ile toplanan yardımlar kamyona yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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