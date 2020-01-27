Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği - Son Dakika

Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği
6 saat önce
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların da desteği ile toplanan yardımlar kamyona yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi. - DİYARBAKIR
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