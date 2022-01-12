Çınar'dan Keskin'e "Hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Çınar'dan Keskin'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Son Güncelleme: 12.01.2022 16:54

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığa yeniden seçilen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret için teşekkür eden Şevket Keskin, "Kendileri esnaflıktan gelme, halen esnafın içerisinde, esnafın sıkıntısını bilen, esnafın derdiyle dertleşen bir belediye başkanımız. Çalışmalarını takdirle karşılıyoruz." diyerek, Yeşilyurt Belediyesi'nin esnaflara yönelik çalışmaları için de ayrıca teşekkür etti.

Keskin, esnafın toplumun temel direği olduğunu belirterek, "Bir esnafın lambası yanar, bir devletin lambası yanar. Esnafın lambası sönük kalırsa devletin lambası sönük kalır.Bunu defalarca söyledim. İnşallah hükümetimizin de destekleri ile bu sıkıntılı günleri geçireceğimize inanıyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız bu milletin büyük sıkıntılar çektiğini çok iyi biliyorlar. Devletin elindeki kalemlerin fiyatlarının biraz daha düşürülmesi lazım. Fiyatlardaki istikrarsızlığın durması ve insanların önünü görmesi lazım. Şu anda esnaf sattığı ürünü tekrar yerine koyamıyor. Piyasalara bir standart gelmesi lazım. Akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Çünkü akaryakıt fiyatlarındaki artış sadece taşıma sektörünü değil, tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Pandemi döneminde belediyelerimiz esnafın yanında oldu, bundan dolayı da teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Keskin'e, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığa yeniden seçilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, hayırlı olması dileklerinde bulunarak; "Malatya'mızın en tecrübeli ve yıllardır esnafın hakkını, hukukunu, sorunlarını gidermeye çalışan en tecrübeli başkanlarımızdan. En fazla da esnaf üyesi olan bir kuruluşun başında. Malatya'da bugünlerde esnaf odalarında tatlı bir rekabet var. Çok güzel ve beraberlik içinde Malatya'ya yakışır bir şekilde oda başkanlıklarımızın seçimlerimiz oluyor. Geçmişte esnaflarımıza yönelik birçok projelerimiz oldu, bundan sonrada esnaflarımıza yönelik yeni projeler başlatacağız. Bizler biliyoruz ki esnaf şehrin can damarı. Biz her zaman esnafımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Şevket Keskin, Yeşilyurt, Malatya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çınar'dan Keskin'e 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çınar'dan Keskin'e "Hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika
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