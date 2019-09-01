Son Dakika Haberleri: Çınar'dan Muharrem ayı mesajı
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Çınar'dan Muharrem ayı mesajı

3 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Çınar'dan Muharrem ayı mesajı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hicri yılbaşı ve Muharrem Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı bir ay olan Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılını daha idrak etmekteyiz. İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure Günü'nün ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluktan ayrılmayan Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazret-i Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık, gayrılık değil birlik ve beraberlik çıkarmaktır. Ortak bir acı etrafında, mazlumun yanında birleşmektir. Hz. Peygamberin (s.a.v.) sevgili torunu Hz. Hüseyin, nefret yerine sevginin, karanlık yerine aydınlığın hükümran olduğu büyük ahlakıyla, insanları birleştirmeye ve onlara doğru yolu göstermeye çalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şehadeti de hepimiz için, sonsuza dek örnek teşkil edecektir. Ehli Beyt'i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek demektir. Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle yad ederken Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış,huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Muharrem Ayı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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