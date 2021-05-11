Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu - Son Dakika

Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu

11.05.2021 15:50
Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ramazan Bayramını, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği hain, gaddar ve çirkin saldırıların gölgesinde hüzünlü ve buruk bir şekilde karşılayacağız.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ramazan Bayramını, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği hain, gaddar ve çirkin saldırıların gölgesinde hüzünlü ve buruk bir şekilde karşılayacağız. Kudüs ve Filistin asla yalnız değildir" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Yeşilyurt'ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizlere verdiği nimetler arasında en mühimlerinden biri olan bayramlardan ilkine, mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah'a öncelikle hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu büyük nimetinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi hepimize nasip etsin.

Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam Alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Salgınla mücadele kapsamında bu yıl bayramda sevdiklerimizi ziyaret edip, kucaklaşamayacağız. Ancak sıhhat ve selametimiz için kurallara uyarak sevgimizi uzaktan gösterebiliriz. Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bu musibetten kurtulmak için bilim insanlarımızın ısrarla önerdiği sosyal izolasyon ve sosyal-fiziki mesafe kurallarına riayet ederek, Bayramı huzur içerisinde evimizde kutlamalı ve geçirmeliyiz. Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram dikkatli olalım, evimizde kalalım, ziyaretlere gitmeyelim, teknolojiyi kullanalım, sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistin ve Kudüs asla yalnız değildir. İsrail'in işgal ederek insanlık suçu işlemeye devam ettiği Filistin topraklarındaki çirkin saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Filistin'de devam eden saldırılar, yaşanan can kayıpları ve çirkin hadiselerden dolayı Ramazan Bayramına içimiz buruk ve hüzünlü bir şekilde giriyoruz. Rabbim bu acıların bir an önce sona ermesinde hepimizin yardımcısı olsun, Filistinli kardeşlerimizin gücü ve kuvvetini artırsın inşallah. Sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimiz imtihanlarımızı hafifletsin, sıkıntılı süreçten bir an evvel kurtularak daha güzel günlerde birlikte olalım inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Alemi ve aziz milletimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu, tabuttaki Türk bayrağı detayı dikkat çekti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!

Son Dakika Haberleri
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:41 Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
15:31 Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir
15:30 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi
15:19 Ahmet Çakar'dan, Rıdvan Dilmen'e sert sözler: Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi, Sayın Erdoğan'dan güç devşirme
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi         
15:49
Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı         
15:36
Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
15:31
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı         
14:34
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı         
12:51
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor         
12:14
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 16:21:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement