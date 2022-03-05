Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

05.03.2022 10:42
Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

Yönetmen Mustafa Karadeniz'in kendi yaşam hikayesinden esinlenerek yazıp yönettiği "Çınar" filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde gösterildi.

Yönetmen Mustafa Karadeniz'in kendi yaşam hikayesinden esinlenerek yazıp yönettiği "Çınar" filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Film Yönetmenleri Derneğince hayata geçirildi.

Çıldır Gölü üzerinde, kardan inşa edilen beyaz perdede film gösterimlerinin yapılması planlanan festival, çıkan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci gününde de Çıldır Gölü Konağı'ndaki konferans salonunda devam etti.

Festivale katılan yapımcı, yönetmen Karadeniz, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok huzurlu ve mutlu olduğunu belirterek "Çünkü ben burada doğdum, Karslıyım. Çok hayranı olduğum bir ağabeyimizin, bir büyüğümüzün, sinema duayenlerinden Reis (Çelik) ağabeyin yaptığı bir etkinlik. Ciddi anlamda da bir hayranlığım vardı. Çünkü hem Karslı hem de yönetmendi. Ben de Karslıyım ve yapımcıyım, yönetmenim. Yönetmenlikle ilgili bir iddiam yok ama yapımcıyım ve bu sektördeyim. Onun için bu tarz şeyleri çok değerli buluyorum." dedi.

Karadeniz, çekilen filmlerin değer görmesinin ve festivallerde gösterilmesinin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek "17 festivale gittim. Bu filmle 20'ye yakın ülkeye gittim bu filmle ama buradaki kadar az yerde heyecanlandım. Hem burada geçiyor hikaye hem buralı bir yönetmenin bir etkinliği hem de buranın insanına gösterdiğimiz için çok mutluyum. Bu tarz etkinlikleri sinemamız adına çok etkili buluyorum. Bunun gibi daha çok etkinliğin olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin başrol oyuncusu Şilan Düzdaban da gösterimi izleyenler arasında yer aldı.

Festival yarın sona erecek

Bu yıl ilki düzenlenen festival Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Festivalde, Reis Çelik'in "İnat Hikayeleri" filminin yanı sıra Zeki Demirkubuz'un "Kader", Murat Saraçoğlu'nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez'in " Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmleri gösterilecek.

Bölge halkının katılımını hedefleyen festivalin, geleneksel kültür etkinlikleriyle zenginleştirilmesi planlanıyor. Çıldır ve Ardahan'daki sinema salonlarında gündüz seanslarında belgesel gösterimleri ile söyleşiler yapılacak.

Yönetmen ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ve Aşıklar Gecesi gibi yan etkinlikler de düzenlenerek yöre kültürünün bilinirliğini arttırılarak bölgesel kültür zenginliklerimizin tanıtımına katkı sağlanacak.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu Ödüllü film 'Flaşbellek', 8 Nisan'da vizyona girecek Ödüllü film 'Flaşbellek', 8 Nisan'da vizyona girecek

Film Festivali, Karadeniz, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement