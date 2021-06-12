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Çınar, gençlerle buluştu - Son Dakika

Çınar, gençlerle buluştu

12.06.2021 13:37
Çınar, gençlerle buluştu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Kamp Alanında düzenlenen 'Sporun ve Gençliğin Yeşilyurt Belediyesindeki Yeri' söyleşisinde gençlerle bir araya gelerek, gençlere yönelik bakış açıları, projeleri ve hedefleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey Kamp Alanında düzenlenen 'Sporun ve Gençliğin Yeşilyurt Belediyesindeki Yeri' söyleşisinde gençlerle bir araya gelerek, gençlere yönelik bakış açıları, projeleri ve hedefleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda gençlerin tüm sorularına içtenlikle cevap veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere kapılarının ve gönüllerinin her zaman açık olduğunu söyledi.

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine yönelik önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Çınar, "Gençlerimizin sosyalleşmesini sağlamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek amacıyla ilçemizde sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve spor yönünden önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin geleceği gençlerdir. Sizlerin taleplerini her zaman önem veren, bu taleplere göre hizmet ağını her geçen gün genişleten yerel bir yönetim olarak, gençlik ve spor yatırımlarında kısa sürede büyük mesafeler aldık. Gençlerimizin önerileri, tespitleri ve düşünceleri hizmetlerimizin daha kalıcı olmasını sağlıyor. Amacımız gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamaktır. Toplum ve insan hayatını ciddi seviyede etkileyen pandemi döneminde alınan tam kapanma ve kısıtlamalar döneminde gençlerimizin daha fazla sosyalleşmeleri için 2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan edip, farklı aktivitelerle gündelik hayatı hareketlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek olmak, sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olmalarını önemsiyoruz" dedi.

Millet Kıraathaneleri, Spor Kompleksleri, Gençlik ve Kültür Merkezleriyle gençlerin gelişim dönemlerine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden Çınar, " Geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin her alanda gelişmeleri ve kendilerine geliştirmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle şu anda ilçemizin 30 farklı noktasında futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, basketboldan yüzmeye, bocceden masa tenisine, tekvandodan jimnastiğe kadar sporun bütün branşlarındaki faaliyetlerin ferah, temiz ve düzenli alanlarda yapılması için modern spor yatırımlarını ilçemize kazandırıyoruz. Bu yıl bütçemizin önemli bir kısmını gençlerimize ayırdık. Gençlere ve spora yönelik yatırımlarımızı tek bir alanla sınırlandırmayarak bütün mahallelerimizi eğitim ve spor yatırımlarıyla buluşturuyoruz. Kentimizde ve ilçemizde yetenekli çok sayıda gencimizin olduğunu biliyoruz, bu güçlü potansiyeli hareketlendirmek içinde alt yapıya ciddi önem veriyoruz. Gençlerimize yönelik eğitim, kültür ve spor yatırımlarımızın sayısını çoğaltmak içinde çok yoğun çalışıyoruz. Eğitim merkezlerimizde gençlerimizin eğitim hayatlarını zenginleştirmek, bilgi ve becerilerini artırmak, okul ve meslek hayatlarına yönelik rehberlik edecek şekilde faaliyetlerde bulunuyoruz. Yeşilyurt'umuz, gençlik ve spor yatırımlarında ülke çapında bilinen ve tanınan yerel bir ilçe konumuna ulaşmıştır. Gençlerimizin yatırım alanlarımıza gösterdiği ilgi bizi yeni yatırımlara teşvik etmektedir. Tüm yatırımlarımız sizin iyi yetişmeniz, kendinizi geliştirmeniz ve güzel bir hayata sahip olmanız içindir. Gençlerimizin gelişimlerine yönelik her türlü etkinliği ve yatırımı yapıyoruz, sizlerin önerileriyle de yeni yatırımları hayata geçirecek güce ve imkana sahibiz. Sizlerle birlikte Yeşilyurt'umuzu yönetmeye devam edeceğiz. Gençlerimizi seviyoruz, sahip çıkıyoruz, ne kadar yatırım yaparsak o kadar da mutlu oluyoruz. Dinamik, güçlü ve her alanda üreten bir hizmet felsefesiyle çalışıp, sizlerin her daim yanınızda yer almaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentimiz ise çok çalışmanız, okumanız, spor, sanat ve kültürün bir alanıyla mutlaka ilgilenmenizdir. Bizim tek hedefimiz, gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri, spor yapmaları, sanatla, kültürle uğraşmaları ve güzel bir meslek sahibi olup, ülkesine ve milletine faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır. İyi bir eğitim ve spor kültürüyle yetişen gençlerimizin sadece ülkesi için değil dünya için de güzel şeyler üreteceklerine inanıyoruz. Hayata geçen yatırımlarımızın ve projelerimizin meyvelerini ilerleyen zamanlarda mutlaka toplayacağız. Çünkü biz sizlerin gözlerinizdeki parıltıyı görüyoruz, kapılarımız ve gönül dünyamız her zaman size açıktır " diye konuştu.

Söyleşinin yapıldığı Gündüzbey'deki kamp alanını doğa sporlarının yapılabileceği bir gençlik merkezine dönüştürmek için bölgedeki yatırımların devam ettiğini hatırlatan Çınar, samimi bir ortamda geçen söyleşide gençlerin sorularına yanıt verip, talep ve önerilerini dinledi. - MALATYA

Çınar, gençlerle buluştu
Çınar, gençlerle buluştu
Çınar, gençlerle buluştu

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çınar, gençlerle buluştu - Son Dakika Spor


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