Çınar, halı saha açılışında forma giydi - Son Dakika

Çınar, halı saha açılışında forma giydi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığının Halı Saha ve Spor Tesislerinin korona virüs tedbirleri altında yeniden açılmasına izin vermesinden sonra Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksinde düzenlenen açılış...

Çınar, halı saha açılışında forma giydi, System.String[]

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığının Halı Saha ve Spor Tesislerinin korona virüs tedbirleri altında yeniden açılmasına izin vermesinden sonra Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksinde düzenlenen açılış maçında forma giyip, gençlerle maç oynadılar.

Yeşilyurt Belediyesinin sportif yatırımlar kapsamında Dilek Mahallesinde hizmete sunduğu ve Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden futbolcu Mesut Özil'in adının verildiği Halı Saha ve Spor Kompleksinde düzenlenen açılış etkinliğine, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, antrenörler, futbolcular ve mahalle sakinleri katıldı.

"Yeni yatırımlarımızla spor kenti olacağız"

Yeşilyurt'un tüm noktalarında olduğu gibi sportif etkinliklerin yapıldığı halı saha veya diğer spor alanlarında korona virüs önlemlerinin üst seviyede alınacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan kararnameyle 5 aylık aranın ardından kapılarını sporseverlere açan halı sahalarımızda temizlik ve hijyen kuralları harfiyen uygulanacaktır. İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan halı saha ve spor tesislerinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarının tam manasıyla uygulanması adına bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip, denetimlerimizi sıklaştıracağız. Belediye olarak Gençlik ve Spor Hizmetlerini kurarak gençlere ne kadar önem ve değer verdiğimizi bir kez daha gözler önüne sermiş olduk. Gençlerimizi daha fazla sportif etkinliklere çekebilmek adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ederken, bölgemizin sportif yapısını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.2 yıl önce açılışını yaptığımız Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksimiz iç ve dış tasarımıyla yeşil alanları ve kaliteli spor alanlarıyla örnek bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğluna sundukları 16 spor tesisinin onaylandığını hatırlatan Başkan Çınar, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürüteceğimiz spor tesisleri projelerimizle Yeşilyurt'u spor kenti yapacağız. Oldukça nezih, kaliteli ve modern alanlara sahip olacak yeni spor yatırımlarımızla 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin daha güzel alanlarda sportif aktivite yapmalarına destek olacağız. Yakınca bölgesinde planladığımız, ilk etabı 30 bin metrekare olup, diğer alanlarında eklenmesiyle 150 bin metrekareyi kapsayan spor sahamızın yanı sıra Melekbaba mahallemizde ki spor tesislerinin Gençlik Merkezi tarafı tamamlandı, diğer bölümler içinde çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Malatya'daki profesyonel takımlarının maç ve antrenmanlarını yapacakları saha ihtiyacı da buradaki futbol stadyumu projesiyle karşılanmış olacaktır. Tribünü, sosyal donatıları ve sahasıyla yeni bir futbol stadyumu Melekbaba Mahallesinde hizmete girecektir. Gençlik merkezi, spor salonları, futbol sahası, kütüphanesi ve diğer sosyal donatıyla 60 bin metrekare alan üzerine kurulacak dev bir yatırıma daha kavuşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu değerli projesine bizlerde destek veriyoruz. Yeşilyurt'umuzda herkesin rahatça ulaşabileceği, farklı bölgelere inşa edeceğimiz spor tesislerimiz ve diğer projelerimizle bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu, gençlere ne kadar sahip çıktığımızı ve geleceğimize yatırım yaptığımızı ön plana çıkartacağız. Halı sahalarımızın korona virüs tedbirleri altında yeniden açılması nedeniyle Dilek Mesut Özil Halı Sahamızda sporcularımızla yeniden bir araya gelmekten büyük bir kıvanç duymaktayım. İnşallah hep birlikte el ele vererek, korona virüs tedbirlerine uyarak bu virüs belasından kurtulmayı Rabbim hepimize nasip etsin, eski o coşkulu maç atmosferlerini yaşamak içinde hepimizin daha duyarlı, rehavete girmeden kurallara uymamız lazım. Bu arada ülkemizin hazinesi, gelecekteki gücü, ufku ve umudu olan tüm gençlerimizin Dünya Gençlik Gününü tebrik ediyor ve kutluyorum " dedi.

"Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duymaktayız"

Gençlerle yeniden sportif bir etkinlikte bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, " Dünya Gençlik Günü dolayısıyla tüm gençlerimizin bu özel günlerini tebrik ediyorum. Korona virüs salgınıyla daha etkin mücadele için ülkemizde alınan ciddi tedbirler neticesinde sportif etkinliklerden uzak durmak zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla halı sahalarımızın yeniden açılmasıyla birlikte spora kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor faaliyetlerini korona virüs tedbirleri altında genişleteceğiz. Gençlerimizin daha nezih ve güzel alanlarda spor yapması ve kendini yetiştirmesi adına Devletimizin ve yerel yönetimlerin ciddi yatırımları ve çok büyük gayretleri var. Bakanlığımız ve Yeşilyurt Belediyemizin işbirliğiyle ilçemizin muhtelif bölgelerinde yapımı devam eden spor tesislerimizin açılmasıyla sportif aktivite alanları genişleyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış maçının başlama vuruşunu yapan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, renkli anların yaşandığı maçta formalarını giyip sahada yer aldılar. - MALATYA

Koronavirüs, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çınar, halı saha açılışında forma giydi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak         
14:54
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı         
13:50
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 18:01:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çınar, halı saha açılışında forma giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei