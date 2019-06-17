Son Dakika Haberleri: Çınar için kök hücre bağışı kampanyasına destek cağrısı
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Çınar için kök hücre bağışı kampanyasına destek cağrısı

6 dakika önce

SİNOP'ta, Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne (6) uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına, destek çağrısında bulundu.

Çınar için kök hücre bağışı kampanyasına destek cağrısı, System.String[]
SİNOP'ta, Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne (6) uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına, destek çağrısında bulundu.
Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanyaya destek çağırısı için İskele Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
KAMPYAYA DESTEK ÇAĞRISI
Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini belirtti.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de, Çınar Kuşüzümü'nün ailesinin Ankara'da kampanyadan gelecek güzel bir haberi beklediğini söyleyerek, herkese kampanyaya destek olmaya davet etti. Demirel, "Burada hepimiz Çınar için toplandık. 250'ye kadar sivil toplum kuruluşu, meslek odası, siyaset ve sendikacılarımızla bir araya geldik. Onlar aracılığı ile üyelerine ulaşıp, süreyi kısaltmayı hedefledik. Başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tüm Sinop halkını, bir nedenle Sinop'ta bulunan, tüm yurttaşlarımızı ve Türkiye genelini, bu kampanyaya destek vermelerini, Çınar ve Çınar gibilerini yeniden hayata kazandırmalarını diliyorum" dedi.
'KANSERLE MÜCADELE GERÇEĞİ VAR'
Etkinliğe katılan küçük kızın teyzesi Özlem Keserci Öztürk ise, kanserle mücadelede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıp, kampanyadan olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti. Öztürk, "Bu mücadele ailenin nezninde 2 yıldır sürmekte. Biz yakınları olarak da, aileye psikolojik destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Toplumsal duyarlılılığımızın yükselerek, bu tür ailelere destek vermek, hepimizin vatandaşlık görevidir. Bugün bu sorunu Kuşüzümü ailesi yaşıyor olabilir ama yarın hepimiz için böyle birşey olması, kanserle mücadele gerçeği var. Bu yüzden, bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmayı bekliyoruz" diye konuştu.
Bu arada kök hücre bağışı kampanyası kapsamında Kızılay Samsun Bölge Müdürlüğü'nce görevlendirilen mobil araç kentte hazır bekletilip bağışları kabul edecek.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
Kızılay, Sinop, Çınar
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