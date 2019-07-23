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Çınar'ın Basın Bayramı mesajı

40 dakika önce

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın mensupları, yaptıkları görev itibariyle toplumların sesi ve vicdanıdır"...

Çınar'ın Basın Bayramı mesajı, System.String[]
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın mensupları, yaptıkları görev itibariyle toplumların sesi ve vicdanıdır" ifadelerini kullandı.

Kutlama mesajında tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icrasıyla birlikte zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu dile getirdi. Basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu ifade eden Çınar, "Meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada büyük bir güce sahip olan basın kuruluşlarımız, yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Halkımızı doğru bilgilendirme adına, mesaisinden, emeğinden ve sıhhatinden ödün verme pahasına gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın emeklerini her zaman takdirle karşılıyoruz. Kamuoyunun gözü ve kulağı olan basın mensuplarımızın görüş, öneri ve tespitlerinden her zaman istifade etmekteyiz. Yeşilyurtumuzun sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayan, halkımızın bilinçlendirilmesi ve kamuoyuna gerekli hassasiyetlerin oluşturulması açısından ilkeli habercilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarının ve basının her kademesinde görev yapan basın emektarlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
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