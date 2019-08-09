Son Dakika Haberleri: Çınar'ın bayram mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Çınar'ın bayram mesajı

1 saat önce

Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir" dedi.

Çınar'ın bayram mesajı, System.String[]
Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir" dedi.

Başkan Çınar, yazılı mesajında, "Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz. Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Bayramlar bir anlamda kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmaktır. Rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, insanların her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramı, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Kurban Bayramı, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti
3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'dan yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çınar'ın bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]