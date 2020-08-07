Çınar, kadın girişimcileri sera alanında ağırladı - Son Dakika

Çınar, kadın girişimcileri sera alanında ağırladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun doğal ve organik ürünlerinin tanıtımı ve satışına yönelik başlattığımız yatırımlarımızı Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimizin faaliyetleriyle daha geniş kesimlere ulaştıracağız" dedi.

Çınar, kadın girişimcileri sera alanında ağırladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun doğal ve organik ürünlerinin tanıtımı ve satışına yönelik başlattığımız yatırımlarımızı Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifimizin faaliyetleriyle daha geniş kesimlere ulaştıracağız" dedi.

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerini Yeşil Gıda Seracılık Alanında ağırlayarak tarımsal alanda yapılan hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayata geçirdikleri yatırımlar ve çiftçilere yönelik destekleriyle 'Tarım Belediyeciliğinde Yeşilyurt Modeli' oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kooperatifimizin faaliyetleriyle doğal ürünlerimizi geniş kesimlere ulaştıracağız"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde başlatılan faaliyetlerin tarım belediyeciliğinde rol model olma hedeflerine büyük katkılar sağlayacağını hatırlatan Başkan Çınar, "Verimli topraklarımızı tarım ekonomisine katkı sunacak düzeye ulaştırmak, çiftçilerimizi desteklemek ve yerelden ülke ekonomisine destekler sunmak amacıyla başlattığımız 'Yeşil Gıda Seracılık' alanımızda Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerimizi misafir ederek, doğal ve organik ürünlerimizin bakımı, sulaması ve tanıtımına yönelik bilgiler aktardık. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde büyük bir titizlikle gerçekleşen çalışmalar neticesinde hasadını yaptığımız doğal ürünlerimizi yemek fabrikamız, marketlerimiz ve sosyal tesislerimizdeki değerlendirip halkımızla buluşturuyoruz. Bereketli ve verimli bir dönemden geçiyoruz, çok güzel ürünler üretiyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün gözetiminde ki hem sera alanımız hem de Tarımsal Üretim-AR-GE sahamızda yaptığımız çalışmalarla tarım belediyeciliğine farklı bir bakış açısı kazandırdık. İlçemizin farklı bölgelerinde atıl vaziyette olan tarım arazilerini çiftçilerimizin hünerli elleriyle değerlendirmek adına 100'de 100 yerli tohumlardan ürettiğimiz fidelerimizi çiftçilerimize verdik, tarlalarımızda büyük bir özveriyle dikilip hasadı yapılan organik ürünlerimizi merkezlerimizde değerlendirerek ciddi bir katma değer oluşturduk. Buradaki amacımız ata tohumumuzu koruyup, ürünleri çoğaltmaktır. Bu vesileyle çiftçilerimizin bin bir emek ve gayretle yetiştirdikleri ürünlerini bizim belirlediğimiz pazar alanlarında satışını yapmalarını sağlayarak hem ülke ekonomisine hem de ev bütçelerine katkı sağlamalarında öncülük ediyoruz. İnsan odaklı hizmetleriyle sürekli farkındalık oluşturan projelerin altına imza atan yerel bir yönetim olarak, hemşehrilerimizin sağlıklı ve temiz gıdalar tüketmesi adına büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yeni istihdam alanlarıyla üretken ve çalışkan insanlara sahip ilçemizin güçlü potansiyelini bu tür yatırımlar ve desteklerle ön plana çıkartıyoruz. Lezzet Caddemizde yerini belirlediğimiz Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üretim ve satış merkezimizin yanı sıra Yakınca mahallesinde kuracağımız üretim merkezimiz aracılığıyla bölgemizde yetişen yöresel ürünleri kooperatif aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaştırma fırsatına kavuşacağız. Pekmezden marmelatına, yöresel yemeklerden kurutmalıklara kadar her biri ayrı bir lezzet olan yöresel lezzetlerimizin üretimini hijyenik ortamlarda yaparak market ve satış noktalarında halkımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılımlarını bu tür yatırım alanlarıyla destekleyip, ev bütçelerine katkı sunmalarına yardımcı olacaklarına dikkat çeken Çınar, "Kooperatif Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında geçtiğimiz haftalarda Malatya'da gerçekleşen etkinlikler ve geziler sırasında il dışından gelen misafirlerimizde projelerimizi incelediler, çok güzel, verimli görüşmeler yaptık. Geçen yıldan itibaren başlattığımız projelerin yanı sıra kooperatif bünyesindeki çalışmalarla Yeşilyurt'umuzun tarımsal anlamdaki yeterliliğini ve kapasitesini daha fazla ön plana çıkartıp, ilçemizin tanıtımına katkı sunarken, kadınlarımıza da yeni istihdam alanları oluşturmaktayız. Kadın kooperatifimizin emekleri de bu açıdan çok kıymetli ve değerlidir. Yeşilyurt'un bir tarım kenti olması, tarihsel kimliğimizin korunup gelecek nesillere aktarılması ve yöresel lezzetlerimizin tanıtımı noktasında desteklerini esirgemeyerek projelerimize yeni değerler katmak adına yola çıkan kooperatifimizin fahri başkanına, genel koordinatörüne, başkanımıza ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşil Gıda Seracılık alanımızda temiz şartlarda bakımı ve sulaması yapıldıktan sonra hazır hale getirilen doğal ürünlerimizin yanı sıra salçalarımızı ve kurutmalıklarımızı kooperatifimizin faaliyetleriyle tanıtımı ve ihracatını yaparak bu alanda da iddialı olduğumuzu herkese göstereceğiz" diye konuştu.

Yeşil Gıda Seracılık alanındaki gezi ve incelemeye, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Semra Çınar, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Genel Koordinatörü Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Halime Çakar ile Kooperatif üyeleri katıldı. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, kadın girişimcileri sera alanında ağırladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı "Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım? Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi         
15:32
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı         
15:26
Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin Mert Hakan transferini açıkladığı videoya telif attı ve yayından kaldırttı         
15:18
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi         
14:55
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız         
14:17
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor         
14:02
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler         
12:35
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:52
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın         
10:52
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti         
00:37
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi         
22:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 18:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çınar, kadın girişimcileri sera alanında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei