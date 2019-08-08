Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
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Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, Japonya'da yapılan 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar
, Japonya
'da yapılan 470 Dünya Şampiyonası
'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo
Olimpiyatları kotası aldı. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enoshima Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden 52 ekip mücadele etti. Fenerbahçe Doğuş
Yelken Kulübünün sporcuları Çınar kardeşler, 13. olarak 470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
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