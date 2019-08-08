Son Dakika Haberleri: Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
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Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı

34 dakika önce

Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, Japonya'da yapılan 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.

Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı, System.String[]
Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, Japonya'da yapılan 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası aldı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enoshima Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden 52 ekip mücadele etti.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün sporcuları Çınar kardeşler, 13. olarak 470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.
Dünya Şampiyonası, Japonya, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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