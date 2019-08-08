Son Dakika Haberleri: Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
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Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi

55 dakika önce

Enoshima-Japonya'da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda Foçalı olimpik milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

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Enoshima- Japonya'da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda Foçalı olimpik milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, 13. sırayı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

25 ülkeden 52 ekibin mücadele ettiği 470 Dünya Şampiyonası'nda, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları Deniz Çınar-Ateş Çınar kardeşler, yarışları 13. sırada tamamladı. Çınar kardeşler, elde ettiği dereceyle ülkemize 470 sınıfında olimpiyat kotasını getirdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, bir ay içerisinde sporcularının ülkece büyük gurur duyacakları çok güzel başarılara imza attıklarını belirterek, "Olimpik milli sporcularımız 2020 Olimpiyat Oyunları için Finn ve Laser Radial sınıflarından sonra 470 sınıfında da kota almayı başardı. Çınar kardeşler, büyük bir başarı göstererek üst üste 4. kez olimpiyat oyunlarında yarışacak. Şimdi kalan diğer sınıflarda kota almak için mücadele edeceğiz. Sporcularımızın bu sınıflarda da kota alacağına gönülden inanıyorum" dedi. - İZMİR
Dünya Şampiyonası, Çınar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:32 Kaynak: İHA
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