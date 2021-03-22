Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi

22.03.2021 12:16
Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek üç gün süren Malatya gezi programına katılan 'Kayısı Çiçeği Şenliği' konuklarıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlen sohbet toplantısında fikir alış verişinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek üç gün süren Malatya gezi programına katılan 'Kayısı Çiçeği Şenliği' konuklarıyla Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlen sohbet toplantısında fikir alış verişinde bulundu.

'Kayısı Çiçeği Şenliği' için Malatya'ya gelen yemek uzmanları, şefler, gezginler ve gurmeler, Yeşilyurt'un tarihsel kimliği, kültürel hazineleri, vegan ve vejeteryan yemeklerinin tanıtımı için önemli yatırımları gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın gayretlerini takdirle karşıladıklarını söylediler.

Yeşilyurt'ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden konuklar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın gerek bölgenin kültürü ve yemeklerinin tanıtımı için ortaya koyduğu vizyonel yaklaşımı, gerekse de samimi ve içten yaklaşımlarıyla Yeşilyurt'un turizm potansiyelini hareketlendirecek ciddi çalışmalar yürüttüğünü söylediler.

Bir davetlinin yapılan yatırımları çok beğendiğini ifade ederek, " Başka şehirlerden gelip size oy kullanabiliyor muyuz" şeklinde bir sorusuna Başkan Çınar, "Sizi Yeşilyurt'lu yaparız" cevabını verdi. Bir davetli ise, " Yeşilyurt'un turizme kazandırılması noktasındaki gayretlerini yerinde gördük ve çok beğendik, çabalarınız için teşekkür ederim. Otobüslerde veya geziler sırasında kendi aramızda da bunları konuştuk. Gezdiğimiz ilçeler arasında programlarımıza ekleyebileceğimiz, misafirlerimiz geldiği zaman Malatya'nın güzelliklerini keşfedebilecekleri güzel bir ilçe olmuş. Sizin de rahat, sakin ve samimi yaklaşımlarınızla Yeşilyurt ile aramızda çok güzel bir bağ oluştu, bizlerde çalışmalarınıza destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Malatya ve Yeşilyurt'un tanıtımına katkı sağlayacak değerli bir organizasyonda şefler, yemek uzmanları ve gazetecileri ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kültürel yapısı, gezilecek görülecek yerleri ve lezzetleri yemekleriyle dört dörtlük bir kent olan Malatya'nın eşsiz zenginliklerini bu tür kültürel gezi programlarıyla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 'Kayısı Çiçeği Şenliği' gibi güzel bir organizasyonunun paydaşı olmaktan çok mutlu olduk. Sizler gibi alanında deneyimli ve uzman isimlerin tavsiyeleri, kültürel zenginliklerimiz ve yemeklerimizin tanıtımı için çalışmalarımıza ışık tutacak olup, var olan sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesini sağlayacaktır" dedi.

Yeşilyurt'un tarihsel kimliğinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayacak çok değerli eserleri teker teker hizmete sunduklarına dikkat çeken Çınar, "Bölgemizin kültürel hazinelerini geleceğe taşımak için her biri birbirinden özel çok kıymetli eserleri Yeşilyurt'umuza kazandırdık. Konaklarımız, müzelerimiz, dere ıslah çalışmalarımız, sportif ve sosyal alanlarımız, sosyal tesislerimiz ve kültürel mekanlarımızla kentimiz ve ilçemizin gastronomi dünyasında saygın ve özel bir konuma ulaşması noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. Şenlikler için gelen siz değerli misafirlerimizde bu eserleri yakından incelediniz, yemeklerimizin lezzetine şahit oldunuz. Tabii ki tanıtıma yönelik faaliyete sunulan kültürel mekanları yeni projelerle geliştirmek var olan potansiyeli sürdürülebilir hale getirmekle eş değerdir. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerin yöresel yemeklerimizi nezih ve kaliteli mekanlarda tanıması ve tatmasının yanı sıra geleneksel yaşamı bire bir yaşayacağı ortamları hazırlamak öncelikli temel gayemizdir. Çünkü bir yere gidildiği zaman öncelikle oranın yemekleri ve ardından tarihi zenginliklerin yaşatıldığı mekanlar dikkat çekicidir. Doğa harikası bölgelere sahip Yeşilyurt'umuzun kültürel hazinelerinden olan yemekleri ve tarihi yerleri, dikkat çekici projelerle gastronomiye kazandırmak adına tarihi tescil konaklarımızı yeniden restore ettik, müzeler kurduk, seçimlerde vaat ettiğimiz projelerin büyük bir kısmını gerçeğe dönüştürdük. Allah'ın bize bir nimeti ve lütfu olan doğal su kaynaklarımız, havamız ve yeşil alanlarımızın bölgemize kattığı tüm eşsiz zenginlikleri bizlerde kültürel projelerle harmanlayarak Yeşilyurt'umuzun güçlü bir temele yerleşen tarihsel kimliğine yeni güzellikler katıyoruz. Bir yandan yaptığımız yatırımları yeni projelerle daha güzel hale getirirken diğer taraftan yeni yatırım alanları içinde durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz. Ünlü ozanımız rahmetli Muharrem Ertaş'ın dediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz', bizlerde memleketimize aşk ve sevdayla çalışıyoruz. Tabii ki bu noktada gelen misafirlerimizin tavsiyeleri, önerileri ve tespitleri bizim için çok önemlidir. Yatırım yapmak önemli ancak bunları tanıtım faaliyetleri ön plana çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin bu güzellikleri yerinde görmeleri içinde sizin gibi deneyim sahibi insanların yönlendirmeleri ve desteklerine ihtiyacımız var. Sizlerin önerileriniz ve tespitleriniz yeni yatırımlara kapı aralayacak veya yaptığımız projelere yeni eklemeler yapmamıza vesile olup, projelerimizin daha değerli hale gelmesini sağlayacaktır. Acente ve tur operatörleri ile yemek uzmanları ve şeflerimizin destekleriyle inşallah el birliğiyle Malatya'mız ve Yeşilyurt'umuzun tüm güzelliklerini dünyayla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Samimi bir atmosferde geçen sohbette söz alan konuklar, Malatya ve Yeşilyurt'un tanıtımı için yapılacak çalışmalara ilişkin olarak düşünce ve önerilerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar. - MALATYA

Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi
Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi
Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, 'kayısı çiçeği şenliği' misafirleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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