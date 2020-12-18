Çınar Kaykamamı Büyüknalçacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Çınar Kaykamamı Büyüknalçacı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 09:35
Çınar Kaykamamı Büyüknalçacı, AA'nın

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Büyüknalçacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafına oy veren Büyüknalçacı, "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" ve "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Kaymakam Büyüknalçacı, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çınar Kaykamamı Büyüknalçacı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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