Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı, sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, sporcularla bir araya geldi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile spor tesislerini ziyaret eden Büyüknalçacı, kurum müdürü Mehmet Yılmaz Bay'dan yürütülen spor faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı, farklı branşlarda faaliyetlere katılan sporcularla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Spor salonlarında yapılan çalışmaları da inceleyen Büyüknalçacı, sporculara hediye verdi.

Büyüknalçacı, ilçenin gerek sporcu sayıları gerekse spor faaliyetleri açısından Diyarbakır'da önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Bu başarıların devamı için kaymakamlık olarak ilçedeki sporculara katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Büyüknalçacı, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarımızın da antrenmanlara katılmaları ve ailelerinin de onlarla birlikte spor faaliyetlerinin içinde olmaları bizleri son derece mutlu etti. I·ns¸allah ilc¸emize yeni projeler ve tesisler kazandırarak daha gu¨zel imkanlarla yetenekli c¸ocuklarımızın bas¸arılı olmasını sagˆlayacagˆız."