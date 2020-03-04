Çınar Kaymakamı Kaya, FETÖ soruşturmasında açığa alındı - Son Dakika

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Çınar Kaymakamı Kaya, FETÖ soruşturmasında açığa alındı
6 saat önce
DİYARBAKIR'ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yıldır Çınar Kaymakamlığı görevini yürüten Kaya, açığa alındı. Kaya'nın açığa alınmasıyla Çınar Kaymakamlığı'na Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız görevlendirildi.
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