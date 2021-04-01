Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi - Son Dakika

Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi

01.04.2021 14:42
Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile birlikte inşaatı devam eden sosyal tesis ve park alanında incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile birlikte inşaatı devam eden sosyal tesis ve park alanında incelemelerde bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kaynarca mahallemizin sosyal yapısını zenginleştirmek, kent ekonomisine olan katkısını artırmak ve burada yaşayan hemşerilerimize temiz, düzenli ve konforlu alanlar sunmak adına başlattığımız sosyal tesis, sokak sağlıklaştırma ve çocuk oyun alanımızdaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı hızla yükselen Sosyal Tesis ve Çocuk Oyun Alanının yanı sıra sokak sağlıklaştırma projeleriyle Kaynarca'nın sosyal yaşam hüviyetine farklı güzellikler kazandıracaklarını söyledi.

Kaynarca'nın yeni projelerle daha değerli ve cazip hale geleceğini ifade eden Çınar, sosyal tesis, çevre düzenlemesi, yol çalışmaları, kaldırım düzenlemeleri ve yeni park alanlarıyla Kaynarca'nın tüm zenginliklerini gözler önüne sereceklerini dile getirdi.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinin aynı seviyede gelişip kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirten Çınar, "Kaynarca bölgemize yaptığımız saha incelemeleri, mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde buradaki camimizin etrafını yeni ve farklı yatırımlarla daha güzel ve özel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Misafirperver insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı, kent ekonomisine katkı sunan tarımsal arazileriyle birçok güzelliği bünyesinde barındıran Kaynarca mahallemizin daha fazla tercih edilmesi ve yaşam seviyesinin artması için yatırımlarımıza hız verdik" şeklinde konuştu.

Kaynarca'nın sosyal tesis ve park çalışmalarının yanı sıra sokak sağlıklaştırma projeleriyle daha fazla tercih edileceğine dikkat çeken Çınar, "Gelişime açık bir hüviyete sahip Kaynarca'mızda ki hem bağ ve bahçelere giden yollar hem de merkezle arasında ki bağlantı yollarının açılması için geçtiğimiz yıl yol açma ve genişletme çalışmalarına başlamıştık. Havaların düzelmesiyle birlikte kalan yollarımızı da teker teker açarak bölgeye ulaşımı daha da rahatlatacağız. Bununla birlikte tarihi evlerimizi ve binalarımızın dış cephelerini sokak sağlıklaştırma projemizle estetik bir görüntüye ulaştırıyoruz. Mezarlığın yan tarafındaki Fadıllı Baba Camimizin ön kısmında ki alanı sosyal tesis, çevre düzenlemesi, basketbol sahası, kamelyalar, banklar ve park alanıyla güzel ve estetik bir görüntüye ulaştıracağız. Dört bin 500 metrekare üzerine yerleşecek sosyal tesisimizin yanı sıra iki bin 500 metrekarelik alanı ise yeşil alan olarak değerlendirip buraya yeni bir yaşam alanı kuracağız. Kaynarca'lı hemşerilerimizin ve buraya kent dışından gelecek olan misafirlerimizin rahat, güzel ve sakin bir ortamda dinlenip, yemeğini yiyebileceği, çayını içebileceği her yönüyle konforlu ve modern bir projeyi bölgemize kazandıracağız. Kaynarca'mız bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla hızla gelişip, daha da güzelleşecektir. Projelerimizin ve yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen muhtarımız ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler ne yapıyorsak, Yeşilyurt'umuzun geleceği için, hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz. Bölgelerimizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Seçimlerdeki taahhütlerimizi teker gerçeğe dönüştürüp verdiğimiz sözleri yerine getirmenin de gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarından duydukları mutluluğu dile getiren Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ise, " Belediye Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen sokak sağlıklaştırma projeleri, yapımı devam eden sosyal tesis, park alanları ve yol çalışmalarıyla mahallemizin kalitesi ortaya çıkmaya başladı. Başkanımız ve ekibi çok kaliteli hizmetler yapıyor, Allah işini rast getirsin, yolunu açık eylesin inşallah" diye konuştu.

Kaynarca Mahallesi sakinleri de, devam eden yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi
Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi
Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi
Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi

Mehmet Güner, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Etkinlik oranı düşürülen BioNTech aşısı, Güney Afrika varyantında ise yüzde 100 koruma sağladı Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor         
15:53
Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak         
15:37
Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı         
15:30
Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi         
14:53
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini kendi elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çınar, Kaynarca'da yatırım alanlarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei